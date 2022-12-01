Тонущий «Трактор» сменил сразу двух тренеров! Но полумеры Челябинску вряд ли помогут

Дела у «Трактора» плохи. Команда Анвара Гатиятулина уже находится за пределами первой восьмёрки Восточной конференции, а значит, на сегодняшний день не попадает в плей-офф. При этом у клуба нет каких-то финансовых проблем, он мог спокойно комплектоваться, искать качественных легионеров, идти в лидерах. Но что-то, как говорят в подобных случаях, пошло не так.

Сегодня, после очередного поражения уральцев накануне (на сей раз от дома от прямого конкурента – «Барыса») стало известно о переменах в тренерском штабе команды. Новыми ассистентами Анвара Гатиятулина назначены Андрей Соколов и Игорь Ефимов. Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей.

«Текущее положение дел «Трактора» в турнирной таблице не устраивает никого: ни руководство, ни болельщиков, поэтому нами было принято решение об усилении тренерского штаба. Алексей Чикалин и Алексей Тертышный освобождены от своих обязанностей. Места ассистентов Анвара Гатиятулина займут Андрей Соколов и Игорь Ефимов.

Андрей Соколов в сезонах 2017-2019 уже работал ассистентом в «Тракторе» и отлично себя зарекомендовал, завоевав в Челябинске бронзовые медали в 2018 году. За него говорят богатый опыт, умение поставить игру в меньшинстве и координировать действия команды в обороне. Игорь Ефимов — наставник с 15-летним стажем работы в различных командах, воспитавший в «Крыльях Советов» Игоря Шестёркина и других мастеров уровня ведущих российских лиг. До «Трактора» Ефимов в КХЛ являлся помощником в «Локомотиве», СКА и ХК «Сочи», а также главным тренером и ассистентом в юниорских сборных России и олимпийской сборной. У него огромный опыт работы как с состоявшимися хоккеистами, так и с молодыми игроками, который, несомненно, пригодится в «Тракторе», – прокомментировал изменения гендиректор «Трактора» Иван Савин.

Конечно, определённые меры и решения напрашивались, но вряд ли полумеры помогут челябинцам выйти из кризиса, ведь проблемы зарыты гораздо глубже. Становится очевидным тот факт, что главный тренер Анвар Гатиятулин попросту не справляется со своими обязанностями. Ситуация в «Тракторе» чем-то похожа на казанскую историю, где почему-то боятся увольнять Олега Знарка. Но если человек не справляется, сколько можно его держать и верить в него?

Олег Знарок и Анвар Гатиятуллин Фото: Светлана Садыкова, Павел Табарчук / photo.khl.ru

В «Тракторе» верят и надеются на Гатиятулина. Говорят, что в Челябинске, как и в Казани, решения по отставке и назначению тренеров принимаются на высшем уровне, поэтому вряд ли Иван Савин мог бы уладить этот вопрос единолично и по собственной инициативе. Но серьёзные ходы давно назрели, и одним лишь приглашением Ефимова и Соколова, повторимся, дело не исправить.

У «Трактора» по-прежнему нет сильного вратаря: с Проскуряковым, Мыльниковым и Мельничуком в плей-офф делать абсолютно нечего (хотя туда для начала нужно вообще попасть). Как-то вяло ведёт себя молодёжь, из легионеров более-менее проявляет себя единственный оставшийся в КХЛ финн Пулккинен (но и он должен играть намного сильнее). Никак не забьёт Тертышный, от бесполезного Потапова уже избавились, даже близко не играет на свои деньги Ткачёв.

К кому здесь вопрос? Можно сказать, что ко всем. Безусловно, виноват селекционный отдел, который не угадал с легионерами, привозил вратарей уровня Хэммонда и совершал очевидные промахи.

Нельзя снимать вину и с самих хоккеистов, получающих огромные деньги, но играющих ниже своих возможностей. Пора бы уже просыпаться, время уходит.

Большая вина лежит и на Анваре Гатиятулине. Значит, он не смог раскрыть потенциал отдельных игроков, не может дать правильную установку на матч, да и вообще хоккей при нём скучный и, что самое важное, не приносящий результата. Пришло время для серьёзных перемен, а не для завуалированных изменений.