«Судят по результату». Валерий Каменский — об уходе Олега Знарка из «Ак Барса»

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский считает логичным увольнение Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса» в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Результат с такой командой, как «Ак Барс» — на лицо. Это его решение. Неожиданно, но он принимал решение, наверняка, с руководством команды. Естественно, что судят по результату», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера после победного матча с «Локомотивом» (3:2) Знарок объявил об уходе из казанского клуба по собственному желанию. После 36 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.