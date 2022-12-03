Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей коллекции памятных вещей.

«Сейчас они в моём спортзале дома. В подвале дома очень много игровых маек, практически весь подвал в них. Насте (супруге Овечкина. — Прим. «Чемпионата») это не нравится, потому что каждый раз, когда я приношу новые перчатки или шлем, она такая: «Когда ты собираешься избавиться от этого?» Я говорю ей: «Посмотрим», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Напомним, матч с «Калгари» (4 декабря, 6:00 мск) станет юбилейным, 1300-м для 37-летнего российского нападающего. Всего за долгую карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 793 шайбы и отдал 642 результативные передачи, суммарно набрав 1435 очков.