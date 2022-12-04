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Павел Бучневич забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом»

Павел Бучневич забросил восьмую шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом»
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В эти минуты на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 2:1.

На 13-й минуте матча российский нападающий Павел Бучневич с передач американского защитника Ника Ледди и канадца Колтона Парэйко забросил свою восьмую шайбу в текущем сезоне.

Бучневич проводит свой 19-й матч в текущем сезоне НХЛ. До этого у него было 18 результативных действий. На его счету также 11 голевых передач.

Также в этой игре отметился другой российский форвард Евгений Малкин, который на 12-й минуте игры ассистировал партнёру по команде Брайану Расту.

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