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Капризов и Зеграс устроили яркую «перестрелку» в серии буллитов

Капризов и Зеграс устроили яркую «перестрелку» в серии буллитов
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнял счёт за две с половиной минуты до конца третьего периода. Также россиянин реализовал послематчевый буллит. Отметим, что Капризов в текущем сезоне реализовал все три попытки в буллитных сериях.

Великолепной шайбой на буллитах отметился молодой нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс. 21-летний американец несколько раз менял темп и продемонстрировал множество обманных финтов, прежде чем забросить шайбу в сетку ворот.

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Отметим, что победу в матче принёс бросок Мэтта Болди.

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