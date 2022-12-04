Капризов и Зеграс устроили яркую «перестрелку» в серии буллитов

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнял счёт за две с половиной минуты до конца третьего периода. Также россиянин реализовал послематчевый буллит. Отметим, что Капризов в текущем сезоне реализовал все три попытки в буллитных сериях.
Великолепной шайбой на буллитах отметился молодой нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс. 21-летний американец несколько раз менял темп и продемонстрировал множество обманных финтов, прежде чем забросить шайбу в сетку ворот.
Отметим, что победу в матче принёс бросок Мэтта Болди.
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