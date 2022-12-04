Салливан — о трёх передачах Малкина: когда он в ударе, шайба просто следует за ним

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал три результативные передачи российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина в матче с «Сент-Луисом» (6:2).

«Игра звена Цукера, Малкина и Раста прогрессирует. Джино очень стабилен во владении шайбой, в большинстве матчей он является угрозой на льду. Он достаточно стабилен на протяжении всего сезона и заметен на льду. Когда он в ударе, шайба просто следует за ним. И кажется, что он ужасно много владеет шайбой», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

В прошедшей встрече Малкин отметился тремя результативными передачами, нанёс четыре броска по воротам и записал на свой счёт положительный показатель полезности «+1». Всего на счету россиянина в текущем сезоне 24 (8+16) очка в 25 матчах.

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