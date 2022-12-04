Салливан — о трёх передачах Малкина: когда он в ударе, шайба просто следует за ним

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал три результативные передачи российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина в матче с «Сент-Луисом» (6:2).
«Игра звена Цукера, Малкина и Раста прогрессирует. Джино очень стабилен во владении шайбой, в большинстве матчей он является угрозой на льду. Он достаточно стабилен на протяжении всего сезона и заметен на льду. Когда он в ударе, шайба просто следует за ним. И кажется, что он ужасно много владеет шайбой», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
В прошедшей встрече Малкин отметился тремя результативными передачами, нанёс четыре броска по воротам и записал на свой счёт положительный показатель полезности «+1». Всего на счету россиянина в текущем сезоне 24 (8+16) очка в 25 матчах.
- 4 декабря 2022
-
11:21
-
10:54
-
10:36
-
10:25
-
10:13
-
09:49
-
09:36
-
09:08
-
08:55
-
08:40
-
08:16
-
07:56
-
07:24
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:26
-
06:09
-
05:42
-
04:47
-
04:46
-
04:41
-
04:27
-
03:40
-
01:07
-
01:02
- 3 декабря 2022
-
23:37
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:10
-
21:47
-
21:16
-
20:51
-
20:00