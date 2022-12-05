Шевченко вернулся в «Барыс»
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Нападающий Дмитрий Шевченко заключил двухстороннее соглашение с астанинским «Барысом», сообщает официальный телеграм-канал казахстанского клуба.
Контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2023 года. Ранее форвард уже выступал за «Барыс» в течение четырёх лет (с 2017 по 2021 год).
Напомним, сегодня стало известно о том, что Шевченко и его предыдущий клуб — омский «Авангард» — расторгли соглашение по взаимному согласию сторон.
В текущем сезоне КХЛ Шевченко провёл 17 матчей, в которых набрал два (1+1) очка при показателе полезности «-5».
Нападающий защищал цвета «Авангарда» с сезона-2021/2022, сыграл 40 матчей, набрал три (2+1) очка при показателе полезности «-10».
В «Барысе» хоккеист будет выступать под привычным 95-м номером.
Новость по теме«Авангард» расторг контракт с форвардом Дмитрием Шевченко
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