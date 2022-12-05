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«Расстраиваться нет времени». Тамбиев — о поражении от «Амура»

«Расстраиваться нет времени». Тамбиев — о поражении от «Амура»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды в дальневосточном дерби с «Амуром» (0:2).

«Равный матч. Соперник наказал нас за ошибку, за неправильную смену. Расстраиваться нет времени, послезавтра следующий матч. Разберём игру, подготовимся к следующему матчу. Сейчас главное восстановиться, подготовиться. У меня всё», — сказал Тамбиев на пресс-конференции.

«Амур» набрал 36 очков и переместился в зону плей-офф. «Адмирал» с 46 очками остался на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Леонида Тамбиева терпит второе поражение подряд. 30 ноября клуб из Владивостока так же дома уступил нижегородскому «Торпедо» (1:2). До этого «Адмирал» дважды обыграл «Нефтехимик».

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