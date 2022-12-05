Вайсфельд: у «Трактора» пока не вижу света в конце туннеля, надо кардинально что-то менять

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил игру «Трактора» в текущем сезоне и рассказал, какие меры необходимо предпринять команде для улучшения их игры.

«Конечно, ситуация странная. Состав у «Трактора» хороший, главный тренер опытный, но игра не идёт. В клубе решили поменять помощников в тренерском штабе, но я не могу припомнить, чтобы такая мера когда-либо приводила к положительному результату и улучшению игры. Даже не знаю, как «Трактор» будет вылезать из этой ситуации. Откровенно говоря, пока не вижу света в конце туннеля.

Команда попала в большую психологическую яму? Это естественно, когда команда проигрывает. Но причины поражений на самом деле непонятны. Ясно, что уехали иностранцы, но состав всё равно квалифицированный — опытные, дорогостоящие игроки. Есть проблемы с вратарями, однако Илья Проскуряков неплохо играет. А когда ты не понимаешь причины, то, конечно, начинаешь нервничать.

Может ли «Трактор» каким-то образом изменить ситуацию? Мне кажется, там надо кардинально что-то менять. Косметические меры вряд ли приведут к результату. Конкуренты ведь тоже запах крови почувствовали. «Амур» был далеко, но уже обошёл «Трактор» в таблице. «Барыс» тоже видит, что можно цепляться. Чтобы обеспечить себе попадание в плей-офф, «Трактору» надо будет смотреть и за конкурентами.

Кардинальные меры — это отставка главного тренера Анвара Гатиятулина? На отставки я всегда смотрю следующим образом. Если в руководстве клуба уверены в том, что проблема в тренере, тогда надо его менять. Во-вторых, должен быть кандидат, который значительно лучше. Делать замену ради замены – это имитация бурной деятельности», — приводит слова Вайсфельда «РБ Спорт».

Клуб из Челябинска потерпел пять поражений подряд в последних матчах. «Трактор» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.