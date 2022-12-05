Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ
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В Национальной хоккейной лиге назвали имена трёх лучших игроков недели.
Третьей звездой недели признан нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон, набравший 6 (5+1) очков в трёх матчах. 23-летний нападающий набирает очки в 18-м матче подряд. Его серия – вторая по продолжительности в истории франшизы (с учётом достижений «Миннесоты Норт Старз»). Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу (20 игр подряд с очками в сезоне-1985/1986).
Второй звездой стал форвард «Баффало» Дилан Козенс, в четырёх играх набрав 9 (4+5) баллов.
Первой звездой признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся 11 (5+6) очками в четырёх матчах. 25-летний канадец возглавляет гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги, набрав 47 (21+26) очков за 27 игр.
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