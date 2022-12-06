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Форвард «Ванкувера» Михеев забросил седьмую шайбу в сезоне

Форвард «Ванкувера» Михеев забросил седьмую шайбу в сезоне
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В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Ванкувер» принимает на своём льду «Монреаль». После второго периода счёт 4:2 в пользу гостей.

В конце второго периода вторую шайбу «Ванкувера» в матче забросил российский нападающий Илья Михеев. Он замкнул на пятачке передачу Элиаса Петтерссона из-за ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала для 28-летнего форварда седьмой в текущем сезоне. Всего Михеев набрал 14 (7+7) очков в 23 матчах сезона.

«Ванкувер» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 25 матчей набрав 23 очка. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «косатки» сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 8 декабря (6:30 мск).

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