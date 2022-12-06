Будро рассказал о камбэке «Ванкувера» в матче с «Монреалем»
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро после победы над «Монреаль Канадиенс» (7:6 ОТ) рассказал о воле к победе своих игроков в этом матче.
«Наша команда начинает верить, что когда мы проигрываем, то ничего не потеряно и всё можно изменить. Если у вас есть такое убеждение, вы не потеряете его. Это важная вещь, которую мы можем извлечь из этой игры», — цитирует Будро «твиттер» «Кэнакс».
Напомним, в сегодняшнем матче российский форвард «косаток» Илья Михеев сделал дубль. Его одноклубник Андрей Кузьменко за полторы минуты до окончания третьего периода сделал счёт 6:6 и перевёл встречу в овертайм, где победную точку поставил Элиас Петтерссон.
«Ванкувер» после победы располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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