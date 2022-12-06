ФХР ответила на заявление Тардифа о том, что ИИХФ не была приглашена в Москву на форум

Федерация хоккея России на официальном сайте опубликовала ответ на заявление главы ИИХФ Люка Тардифа о том, что Международная федерация хоккея не была приглашена в Москву на VII Международный хоккейный форум.
«В ответ на заявление Международной федерации хоккея (ИИХФ) о том, что её официальные представители не получили приглашение на VII Международный хоккейный форум, Федерация хоккея России сообщает, что такое приглашение на имя президента ИИХФ Люка Тардифа было отправлено 2 декабря 2022 года.
Международный хоккейный форум пройдёт 15 и 16 декабря в Москве. Мероприятие проводится ФХР при поддержке Минспорта России, Олимпийского комитета России и Москомспорта с 2016 года. Форум стал одним из центральных событий хоккейного сезона, в декабре 2021-го в нём приняли участие более 1500 человек из 40 стран мира. Предстоящий Международный хоккейный форум пройдёт в онлайн-формате», — сказано в заявлении.
Напомним, сегодня Тардиф заявил, что ИИХФ не получала приглашений на форум и сам он будет находиться с 15 по 18 декабря в Норвегии.
- 6 декабря 2022
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