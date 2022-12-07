Бучневич — об обмене из «Рейнджерс» в «Сент-Луис»: я знаю, что дерьмо случается

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился мыслями, которые его посетили, когда он узнал об обмене из «Нью-Йорк Рейнджерс» в стан «блюзменов» в 2021 году.

«Моя реакция, когда узнал, что „Сент-Луис“ хочет меня выменять? Никакой реакции, я знаю, что дерьмо случается. Агент позвонил, сказал, что меня обменяют. И я просто ждал, когда меня заберут. Рад, что этой командой оказался „Сент-Луис“.



Думал ли, что хорошо здесь впишусь? Здесь уже было пару русских, подумал, что мне будет легче. Знал, что против этой команды тяжело играть, у неё габаритные защитники, я попадал под их силовые. Теперь они на моей стороне, и мне не надо играть против них», — приводит слова Бучневича Bally Sports Midwest.