Скоренов: после матча «Динамо» в Казани весь вечер пытался понять, что произошло

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов вспомнил о недавнем матче столичной команды в Казани, в котором бело-голубые уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ), пропустив две шайбы в меньшинстве после его удалений.

«Сильно ли расстроился после поражения от «Ак Барса»? Да. Тем более что ведь это я удалился два раза — и они забросили две шайбы. Целый вечер после завершения матча и ночью до тех пор, пока не уснул, занимался самокопанием. С утра потом тоже пересматривал игру, анализировал моменты и пытался понять, что произошло.

В эпизоде со вторым удалением хотел подцепить Петрова, но понимал, что это можно сделать и без зацепа, старался сыграть чисто. Но видел, что он выходил на ударную позицию, и осознавал, что мне нужно что-то сделать, чтобы он не смог опасно бросить. Исходя из той ситуации, он мог сразу забить гол, а в меньшинстве могли и выстоять. Пришлось брать на себя такое решение и надеялся, что удаления не последует, но судьи зажгли штраф.

Если вспоминать первое удаление, то, может быть, позиционно сыграл неправильно в том моменте, потом вроде сумел выбить шайбу, но клюшка застряла под рукой Галиева. Он упал — мне дали две минуты. И тут уже всё постфактум, если удалили и нам забили гол, значит, был не прав», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».