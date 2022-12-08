Скоренов: отсутствие легионерского статуса у белорусов в КХЛ безумно помогло нашей сборной

Нападающий московского «Динамо» и сборной Беларуси Александр Скоренов поделился мнением о снятии легионерского статуса у белорусских хоккеистов в КХЛ.
«Это решение именно сборной безумно помогло. Очень сильно, потому что КХЛ – одна из сильнейших лиг в мире. Играть здесь – очень престижно и почётно. Уровень лиги – очень высокий, и играя в ней, ты прогрессируешь. Соответственно, чем больше белорусов выступают в КХЛ, тем больше выбора у тренерского штаба сборной. Конкуренция становится выше, и главный тренер начинает сидеть и ломать голову над тем, кому его вызвать. И это обязательно поможет в будущем, когда, дай бог, всё разрешится для наших сборных и мы вернёмся на международный уровень», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
- 8 декабря 2022
-
14:14
-
14:07
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:19
-
11:44
-
11:27
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
10:56
-
10:36
-
10:18
-
10:05
-
09:54
-
09:40
-
09:12
-
09:00
-
08:56
-
08:36
-
08:12
-
07:50
-
07:49
-
07:37
-
07:18
-
07:03
-
06:46
-
06:20