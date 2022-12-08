Скоренов: отсутствие легионерского статуса у белорусов в КХЛ безумно помогло нашей сборной

Нападающий московского «Динамо» и сборной Беларуси Александр Скоренов поделился мнением о снятии легионерского статуса у белорусских хоккеистов в КХЛ.

«Это решение именно сборной безумно помогло. Очень сильно, потому что КХЛ – одна из сильнейших лиг в мире. Играть здесь – очень престижно и почётно. Уровень лиги – очень высокий, и играя в ней, ты прогрессируешь. Соответственно, чем больше белорусов выступают в КХЛ, тем больше выбора у тренерского штаба сборной. Конкуренция становится выше, и главный тренер начинает сидеть и ломать голову над тем, кому его вызвать. И это обязательно поможет в будущем, когда, дай бог, всё разрешится для наших сборных и мы вернёмся на международный уровень», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»: