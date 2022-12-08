Коньков: мы потеряем в качестве хоккея, но затем откроются дополнительные возможности

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.
«Нельзя пока сказать, правильный это шаг или нет. В короткой перспективе сокращение лимита может сказаться на качестве хоккея. С другой стороны, к нам будут приезжать лучшие иностранцы. Пять человек в команде лучшими быть не могут, всегда есть два-три человека, на которых может равняться молодёжь. Это создаст для неё дополнительную возможность заявить о себе. Мы много говорим о падении уровня лиги, но посмотрите, сколько молодых ребят за последние два года проявили себя? Им дали шанс и создали условия. Посмотрите, сколько молодёжи в системе СКА. Роман Ротенберг недавно сказал, что некоторые игроки у них не выдерживают конкуренции и уходят в другие клубы, где проявляют себя.
Менеджерам клубов придется выкручиваться и искать игроков. А тренерам придется подумать над тем, как усилить игру. У них не получится полагаться на мастерство отдельных игроков. Думаю, что в ближайшее время мы немножко потеряем в уровне хоккея. Но тут можно провести аналогию с импортозамещением, которое было в остальных сферах. Да, нам обрубили поставки, но мы внутри страны начали делать ту же мясную и молочную продукцию. Пусть на первых порах качество будет не очень, но затем количество перейдёт в качество. Поэтому, если смотреть чуть-чуть дальше и шире, то у нас откроются дополнительные возможности», — сказал Коньков «РБ Спорт».
Напомним, 6 декабря Минспорта РФ выпустило приказ, ужесточающий лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ со следующего сезона.
- 8 декабря 2022
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