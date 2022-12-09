Сушинский: хороший ли вообще Аликин лот для «Авангарда»? Давление в Омске будет огромным

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал ход переговоров между «Авангардом» и «Амуром» по поводу вратаря хабаровского клуба Евгения Аликина. По информации СМИ, «Амур» запросил высокую цену за своего вратаря.

«Я бы не стал воспринимать встречное предложение «Амура» как попытку корректно послать менеджмент «Авангарда». На мой взгляд, это чистый бизнес. У хабаровчан есть тот, кто очень нужен и интересен другому клубу, поэтому они не хотят продешевить. Это нормально для бизнеса! Логика проста: хотите – покупайте, вот наши условия, не хотите – найдётся другой покупатель. Понятно, что решать, соглашаться или нет, может только «Авангард». От себя лишь скажу: Чистяков – хороший защитник. Да и молодых ребят я бы не считал просто нагрузкой к основному обмену, потому что они могут заиграть в КХЛ уже в ближайшее время. Вот омичам и надо понять, кто для команды может быть более важен в дальнейшем.

Важный вопрос: а хороший ли вообще Аликин лот для «Авангарда»? Одно дело – играть в команде, которая борется за попадание в плей-офф, и совсем другое – за команду, которая всерьёз бьётся за кубок. Это два разных состояния души. С этой ответственностью Евгению ещё нужно будет справиться, потому что давление в Омске будет огромным. Понятно, что у самого Аликина желание заиграть будет большим, но никто не знает, что из этого выйдет. И вся эта история, кстати, приобретает новые краски из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона. К этой реальности клубам только предстоит привыкнуть, но может оказаться, что цена любого толкового российского вратаря серьёзно вырастет. Полагаю, во многих клубах уже это понимают», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Аликин провёл за «Амур» 27 матчей при проценте отражённых бросков 93,3%. 28-летний голкипер примет участие в Фонбет Матче звёзд КХЛ за сборную дивизиона Чернышёва.

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