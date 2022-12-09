Юрзинов-ст.: качество легионеров КХЛ ушло вниз, прежде всего ходят на своих хоккеистов

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший подробно объяснил, в чём плюсы снижения лимита на иностранных игроков в КХЛ до трёх человек.

«Ещё лет десять назад на заре КХЛ, возглавляя правление МХЛ, предлагал поджать лимит до трёх легионеров. В те годы у нас были сильные иностранцы, например, Яромир Ягр, тем не менее некоторые кандидатуры легионеров и тогда вызывали вопросы. Ну и самое главное то, что быстрая ставка на легионеров не всем помогала заниматься своими молодыми хоккеистами, воспитывать их, выстраивать своё будущее.

С тех пор ситуация изменилась в лучшую для нас сторону. Посмотрите, сколько стадионов построено в России, сколько открыто академий, какое внимание многие школы уделяют своей молодёжи. При этом качество легионеров в силу разных причин ушло вниз, новых Ягров не видим. Наоборот, со стороны иностранцев пошла волна контрактных отказов. Тогда как наша молодёжь в этом сезоне очень мощно заявляет о себе. Поэтому, на мой взгляд, решение о сокращении количества легионеров не просто созрело, но и где-то перезрело. Я его поддерживаю. В России всегда ходили и всегда будут ходить прежде всего на своих хоккеистов. Но к ним нужно максимальное внимание ещё с тех сезонов, когда они начинают в молодёжных лигах. Их нужно вести!

Какие плюсы в ужесточении лимита? Первое: каждый клуб КХЛ обратит дополнительное внимание на подготовку своей молодёжи, на работу вертикали МХЛ — ВХЛ — КХЛ, пойдёт соревнование этих вертикалей, тогда как временно прикрыться легионерами больше не получится. Второе: улучшится качество игрового времени для российских хоккеистов, они будут больше выходить на лёд в решающих ситуациях, в большинстве, в меньшинстве, в концовках матчей, что обеспечит прогресс нашей хоккейной школы. Третье: увеличится конкуренция за места во всех сборных России — от молодёжной до первой, тренерский выбор станет более сложным и интересным», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.

Напомним, многие хоккейные эксперты высказывались против сокращения лимита на легионеров в КХЛ, считая, что оно приведёт лишь к деградации лиги и российских игроков в частности. Большинство советских тренеров и экс-хоккеистов, включая президента ФХР Владислава Третьяка, поддерживают это решение.