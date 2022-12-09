Биннингтон: я ненавижу проигрывать и не хочу тратить своё чёртово время впустую

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон рассказал, что ненавидит проигрывать, а потому иногда позволяет себе проявлять излишние эмоции. В недавнем матче с «Питтсбургом» голкипер получил дисциплинарный штраф.
«Я здесь, чтобы побеждать, начиная с первого дня, с тренировочного лагеря. Мы потихоньку выстраиваем свою игру и находим взаимопонимание. Но прошло уже почти три месяца с начала сезона. Это просто разочаровывает, когда в течение долгого времени терпишь поражения. Я здесь не для того, чтобы тратить своё чёртово время впустую в каждой игре. Это НХЛ!
Иногда я показываю свои эмоции, потому что ненавижу проигрывать. Опять же, просто расстраивает, что обретение взаимопонимания в команде занимает так много времени. Это командный вид спорта, и вы пытаетесь найти разные пути к победам», — цитирует Биннингтона The Athletic.
За последние четыре матча, в которых Биннингтон принимал участие, вратарь пропустил 17 шайб. В сегодняшнем матче с «Виннипегом» канадский страж ворот на лёд не выходил. Всего в текущем сезоне 29-летний голкипер провёл 20 матчей, в которых одержал девять побед при проценте отражённых бросков 88,9%. Вратарь является обладателем Кубка Стэнли.
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