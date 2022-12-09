Гендиректор «Трактора»: живу в твёрдом убеждении, что «Трактор» попадёт в плей-офф

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о целях команды на сезон. Челябинцы идут на последнем месте на Востоке, отставая от восьмого места на три очка.



«Я живу в твёрдом убеждении, что «Трактор» попадёт в плей-офф. Делаем для этого всё возможное.



В утверждённой стратеги «Трактора» нет никакого разочарования. Её проработка – это абсолютно нормальная практика для организации. Мы разложили деятельность нашего клуба по всем направлениям, выставили ориентиры, что мы хотим видеть. Мы к этому идём. Да, на определённых этапах достигается не всё. Но выставить эти ориентиры – наша прямая обязанность. Мы по спортивному направлению мы пока отстаём в соответствии с поставленными задачи. Но мы опережаем по другим показателям стратегии: увеличение коммерческих доходов, увеличение зрительской активности, активность наших болельщиков в соцсетях, участие клуба в разных социальных проектах.



То, что уехали легионеры, не оправдывает нас, что мы сейчас находимся на таком месте. По потенциалу у нас команда явно не на своём месте, это не обсуждается. Наша задача – вытащить и реализовать потенциал команды, трансформировать его в результат. В целом, конечно, рынок легионеров очень ограничен. По сути, его просто нет», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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