Американский журналист об успехах «Миннесоты»: Капризов снова выглядит живой суперзвездой

Журналисты Национальной хоккейной лиги составили рейтинг силы клубов на основе результатов в целом по сезону и за последнее время. «Миннесота Уайлд» в этом топе заняла 14-е место.
«Уайлд» начинают всё больше походить на команду, занявшую второе место в Центральном дивизионе в прошлом сезоне. Одна из главных причин: нападающий Кирилл Капризов снова выглядит живой суперзвездой, он набрал очки в 13 матчах подряд (20 (9+11) очков) — самая продолжительная серия в истории «Уайлд». Они здоровы: Маркус Фолиньо и Джордан Гринуэй, которые возвращаются в состав после пропущенного из-за травм времени. А форвард Райан Ривз придал импульс энергии после своего обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Миннесота» также сыграла лучше в обороне, пропустив 2,85 гола за матч в последних 13 встречах после того, как пропустила 3,42 шайбы в первых 12 играх. Это были те ещё качели, но теперь команда, кажется, нашла правильный подход к своей игре. Если они смогут оставаться последовательными, в продвижении «Миннесоты» будет много интересного», — приводит слова журналиста Адама Кимелмана официальный сайт клуба.
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