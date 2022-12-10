У Овечкина — 52 гола в карьере в пустые ворота. До рекорда НХЛ осталось четыре шайбы

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 16 голов в сезоне и 796 голов за карьеру в НХЛ. С передачами ему помогли Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Таким образом, Овечкин достиг отметки в 52 гола за карьеру в пустые ворота. Он идёт вторым в списке по этому показателю. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 56 голов в пустые ворота.

Напомним, в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Овечкин отстаёт от Гретцки на 98 голов.