Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У Овечкина — 52 гола в карьере в пустые ворота. До рекорда НХЛ осталось четыре шайбы

У Овечкина — 52 гола в карьере в пустые ворота. До рекорда НХЛ осталось четыре шайбы
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи заброшенной шайбой в пустые ворота и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 16 голов в сезоне и 796 голов за карьеру в НХЛ. С передачами ему помогли Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Таким образом, Овечкин достиг отметки в 52 гола за карьеру в пустые ворота. Он идёт вторым в списке по этому показателю. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 56 голов в пустые ворота.

Напомним, в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Овечкин отстаёт от Гретцки на 98 голов.

«Вашингтон» — «Сиэтл». Овечкин отомстит обидчикам «Вашингтон» — «Сиэтл». Овечкин отомстит обидчикам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022