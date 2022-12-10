Романов — о хите: не мог позволить Вуду объехать четырёх игроков и забить
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов сообщил, что провёл чистый силовой приём на хоккеисте «Нью-Джерси Дэвилз» Майлзе Вуде.
«Это был чистый силовой приём. Я просто не мог позволить Вуду объехать четырёх игроков и забить. Я никогда не пытаюсь уничтожить кого-либо, это был просто чистый хит», — цитирует Романова The Athletic.
Напомним, в середине второго периода Романов жёстким силовым приёмом уронил на лёд хоккеиста «Дэвилз» Майлза Вуда, за которого вступился партнёр по команде Майкл Маклауд и заработал две минуты как зачинщик потасовки и дисциплинарный штраф, подравшись с россиянином. Романов в прошедшей игре отметился двумя результативными передачами и тремя силовыми приёмами.
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