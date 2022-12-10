Тренер «Айлендерс»: хит Романова был чистым. Он завёл «скамейку»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт сказал, что жёсткий силовой приём российского защитника «островитян» Александра Романова был чистым и помог завести команду и одержать победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4).

«Этот хит был чистым и помог завести нашу «скамейку». Атмосфера в игре была потрясающей, болельщики на трибунах были великолепны. Это был отличный хоккейный матч», — цитирует тренера The Athletic.

Напомним, в середине второго периода Романов жёстким силовым приёмом уронил на лёд хоккеиста «Дэвилз» Майлза Вуда, за которого вступился партнёр по команде Майкл Маклауд и заработал две минуты и дисциплинарный штраф, подравшись с россиянином. Романов в прошедшей игре отметился двумя результативными передачами.

Новость по теме Мощный силовой приём Романова спровоцировал драку