Игровая смена Овечкина в большинстве продлилась почти пять минут в матче с «Сиэтлом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



В середине второго периода большой штраф получил защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк за удар в голову российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Алексеева. Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл в большинстве 4 минуты и 57 секунд, пытаясь реализовать это удаление. «Вашингтону» удалось забросить одну шайбу усилиями Маркуса Юханссона с передач Сонни Милано и Александра Овечкина.

Напомним, Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за четыре секунды до конца матча и сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до пяти голов. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.