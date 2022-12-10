Роман Ротенберг прокомментировал отставку Знарка из «Ак Барса»

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал про отставку Олега Знарка из «Ак Барса».
«Насколько удивлён отставкой Знарка из «Ак Барса»? Есть ли шанс, что он появится в СКА в качестве консультанта? Мы поддерживаем контакты со всеми тренерами, которые у нас работали. Я очень благодарен Олегу Валерьевичу. Мы очень много с ним прошли. Он сделал много полезного для российского хоккея, выиграл Олимпиаду в Корее. Я много чему научился за те годы, которые с ним работал. Я использую это в своей работе. Желаю ему здоровья, это самое главное, удачи и побед. Это хоккей, это жизнь», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.
Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря.
- 10 декабря 2022
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