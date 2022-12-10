Экс-игрок СКА: Капризов в НХЛ научился тому, что давно умеет делать Овечкин

Экс-игрок СКА и ЦСКА Михаил Панин оценил игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, сравнил его с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и заявил, что игрок СКА Дмитрий Яшкин в будущем, возможно, вернётся в НХЛ.

«В НХЛ тот же Капризов уже стал забивать, когда ему противник в ухо дышит. Научился тому, что давно умеет делать Овечкин.

Если брать нашу лигу, то Яшкин выделяется в силовой борьбе. На пятаке он особенно хорош. Определил свою позицию на льду грамотно. Не таскает шайбу из своей зоны, хотя в НХЛ это все делают, жизнь заставляет. Но видно, что Дмитрий стремится двигаться дальше, вероятно, попробует вернуться на следующий сезон в Северную Америку. Почему нет? Игры КХЛ за океаном внимательно просматривают», — цитирует Панина «Спорт уик-энд».

Напомним, в матче с «Эдмонтоном» (2:6) Капризов продлил личную рекордную результативную серию до 14 матчей.