Нападающий «Торонто» Робертсон пропустит шесть-восемь недель из-за травмы плеча

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Николас Робертсон пропустит от шести до восьми недель из-за травмы плеча, которую он получил в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:0), сообщает TSN со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Шелдона Кифа.

По словам Кифа, Робертсону не потребуется операция.

Отметим, что в матче форвард сыграл менее двух минут. 21-летний американец получил травму в столкновении с защитником «Кингз» Мэттом Роем. Рой получил две минуты за блокировку.

Робертсон провёл в этом сезоне 15 матчей за «Торонто», забив два гола и отдав три результативные передачи.

Николас был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году «Торонто Мэйпл Лифс» во втором раунде под общим 53-м номером.