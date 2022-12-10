Нападающий «Торонто» Робертсон пропустит шесть-восемь недель из-за травмы плеча
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Николас Робертсон пропустит от шести до восьми недель из-за травмы плеча, которую он получил в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:0), сообщает TSN со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Шелдона Кифа.
По словам Кифа, Робертсону не потребуется операция.
Отметим, что в матче форвард сыграл менее двух минут. 21-летний американец получил травму в столкновении с защитником «Кингз» Мэттом Роем. Рой получил две минуты за блокировку.
Робертсон провёл в этом сезоне 15 матчей за «Торонто», забив два гола и отдав три результативные передачи.
Николас был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году «Торонто Мэйпл Лифс» во втором раунде под общим 53-м номером.
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