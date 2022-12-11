Кручинин: «Торпедо» не хочет быть командой-однодневкой, чтобы стрельнуть и пропасть

Нападающий «Торпедо» и сборной дивизиона Боброва Алексей Кручинин рассказал о Матче звёзд КХЛ — 2022, завершившемся сегодня в Челябинске, и оценил игру нижегородцев в нынешнем сезоне.
«Челябинский лёд — счастливый? Как оказалось, да. С «Трактором» у меня была бронза, сейчас — золото. Так что всё ближе и ближе. Потрясающие впечатления от Матча звёзд. Классная атмосфера, приятно быть в Челябинске. Всё очень понравилось.
В межсезонье приехал на просмотровый контракт в «Торпедо», а сейчас играю на Матче звёзд — есть ли ощущение хоккейной сказки? Так совпало. Просмотровый контракт был потому, что я хотел играть именно в «Торпедо». Просил шанс, и мне его дали. Всё сложилось здорово. Конечно, я рад, что сезон проходит именно так, но он ещё не закончен и надо многое успеть. В «Торпедо» я с самого первого дня кайфую. Ларионов оказывает поддержку и выражает полное доверие игрокам. Он хочет играть так, как и я вижу хоккей. На льду я показываю то, что умею, и у меня получается.
«Торпедо» в этом сезоне способно на многое? Мы будем стараться. Не хотим быть командой-однодневкой, чтобы стрельнуть и пропасть. Будем стремиться к самым высоким местам и хотим многого добиться», — приводит слова Кручинина «РБ Спорт».
31-летний форвард в текущем сезоне сыграл 39 матчей за нижегородцев, в которых набрал 31 (7+24) очко.
- 11 декабря 2022
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