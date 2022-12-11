Нападающий «Колорадо» Мальцев рассказал, как идёт восстановление после операции на ноге

Форвард «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал, как идёт восстановление после операции на ноге, и сравнил действия врачей в России и США.

«По восстановлению — мои дни пока идут так: каждое утро еду на каток, делаю упражнение на ногу, потом заморозка льдом. Дальше иду в зал и нагружаю руки по программе, которую написал наш тренер по залу. Дальше душ, перевязка и домой.



В среду меня посмотрит доктор, который делал операцию, и скажет, как заживает и какую нагрузку можно добавлять. Если сравнивать с Россией, то в этом главное отличие. У нас процесс больше контролируют клубные врачи. Например, когда получал травму плеча в вышке, то доктор в питерской клинике мог сказать, что буду лечиться два месяца. Как бы из перестраховки, что ли. Когда в клубе наши врачи уже сами знали, как нагружать, в клинике врач очень удивился, когда я на второй неделе сказал, что уже чуть ли не гири тягаю с маленькими весами — а он рекомендовал покой. И я действительно восстановился через месяц.



Видимо, дело в том, что здесь командные доктора — в основном физиотерапевты, а у нас сразу нескольких специальностей», — написал Мальцев.

Напомним, россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в матче АХЛ.