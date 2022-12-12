Маркус Юханссон высказался о четырёх подряд голах в пустые ворота Александра Овечкина
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Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон поделился эмоциями от четырёх подряд голах в пустые ворота российского форварда и его одноклубника Александра Овечкина.
«Четыре гола в пустые ворота в трёх играх – это, должно быть, какой-то рекорд», – приводит слова Юханссона журналист Том Гуллити в социальной сети.
Этот гол позволил Овечкину выйти на второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина всего 869 голов. Он догнал Горди Хоу и расположился с ним на второй строчке. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.
Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
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