Маркус Юханссон высказался о четырёх подряд голах в пустые ворота Александра Овечкина

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон поделился эмоциями от четырёх подряд голах в пустые ворота российского форварда и его одноклубника Александра Овечкина.



«Четыре гола в пустые ворота в трёх играх – это, должно быть, какой-то рекорд», – приводит слова Юханссона журналист Том Гуллити в социальной сети.



Этот гол позволил Овечкину выйти на второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина всего 869 голов. Он догнал Горди Хоу и расположился с ним на второй строчке. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.

Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.