Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ягр стал самым возрастным игроком, набравшим очки в главной лиге Чехии

Ягр стал самым возрастным игроком, набравшим очки в главной лиге Чехии
Комментарии

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр в составе «Кладно» принял участие в матче чешской Экстралиги с «Либерецем» (3:7).

Для 50-летнего форварда эта игра стала первой с 8 марта 2022 года и 2482-й в его профессиональной карьере. Во вчерашнем матче Ягр сделал две результативные передачи.

Таким образом, Ягр стал самым возрастным игроком, который набирал очки в элитной лиге Чехии. Ранее ни один хоккеист Экстралиги не отмечался набранными очками в возрасте 50+.

В начале октября 2022 года Яромир заявил, что он подумывает о завершении карьеры, поскольку ему не хватает мотивации, чтобы продолжать играть.

В послематчевом интервью Ягр признался, что принял решение выйти на лёд по причине того, что у «Кладно» из-за болезни не могли принять участие в матче 12 игроков, а «Либерец» не согласился на перенос встречи. При этом легендарный нападающий не смог однозначно ответить на вопрос, стоит ли ждать его появления на льду в предстоящих играх.

«Я не понимал, что происходит». Канадец подарил русскому таланту первый гол в НХЛ «Я не понимал, что происходит». Канадец подарил русскому таланту первый гол в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022