Ягр стал самым возрастным игроком, набравшим очки в главной лиге Чехии

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр в составе «Кладно» принял участие в матче чешской Экстралиги с «Либерецем» (3:7).

Для 50-летнего форварда эта игра стала первой с 8 марта 2022 года и 2482-й в его профессиональной карьере. Во вчерашнем матче Ягр сделал две результативные передачи.



Таким образом, Ягр стал самым возрастным игроком, который набирал очки в элитной лиге Чехии. Ранее ни один хоккеист Экстралиги не отмечался набранными очками в возрасте 50+.

В начале октября 2022 года Яромир заявил, что он подумывает о завершении карьеры, поскольку ему не хватает мотивации, чтобы продолжать играть.

В послематчевом интервью Ягр признался, что принял решение выйти на лёд по причине того, что у «Кладно» из-за болезни не могли принять участие в матче 12 игроков, а «Либерец» не согласился на перенос встречи. При этом легендарный нападающий не смог однозначно ответить на вопрос, стоит ли ждать его появления на льду в предстоящих играх.