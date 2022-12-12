«Нужно найти выход из сложившейся ситуации». Тарасенко — о неудачах «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко после поражения его команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Колорадо» (2:3 ОТ) прокомментировал неудачное выступление «Блюз» в текущем сезоне.
Команда Крэйга Берюбе выиграла только два из десяти последних матчей.
«Мы должны продолжать верить. Без этого успехи не придут. Думаю, вера у нас есть, а вот результаты расстраивают. Нужно найти выход из сложившейся ситуации. И это зависит только от нас самих», — сказал Тарасенко в интервью пресс-службе клуба.
Отметим, что минувшей ночью в проигранном матче с «Колорадо» Тарасенко отметился заброшенной шайбой. «Блюз» вели в счёте 2:1 за девять секунд до окончания основного времени, однако форвард «лавин» Микко Рантанен сначала сравнял счёт, а потом в овертайме принёс своей команде победу.
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