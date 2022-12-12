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«Приятно удивлён». Защитник «Спартака» Савиков — о работе под руководством Ротенберга

«Приятно удивлён». Защитник «Спартака» Савиков — о работе под руководством Ротенберга
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Защитник московского «Спартака» Егор Савиков ответил на вопрос, понравилось ли ему выступать под руководством главного тренера СКА Романа Ротенберга в Матче звёзд КХЛ за команду дивизиона Боброва.

«Интересно. У него свой подход, он хороший мотиватор. Можно сказать, что мы в том числе играли и за него. Шутил вместе с нами, мне понравилось. Приятно удивлён», — сказал Савиков в интервью Metaratings.

Напомним, команда Романа Ротенберга стала победительницей звёздного уикенда, обыграв в финале дивизион Харламова (7:6).

Возглавляемый Ротенбергом питерский СКА с большим отрывом лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ротенберг возглавил армейцев в январе этого года, придя на смену Валерию Брагину.

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