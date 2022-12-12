Савиков — о вызове в сборную России: не скажу, что сильно удивился
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Защитник московского «Спартака» Егор Савиков прокомментировал вызов в сборную России на предстоящий Кубок Первого канала.
«Рад приглашению, большая честь. Не скажу, что сильно удивился. Ходили разговоры, первым узнал от родственников. Далее поздравили все остальные, партнёры в том числе. Для меня это не только приятный момент, но и ответственность. Надо продолжать усердно работать, не останавливаться», — сказал Савиков в интервью Metaratings.
Кубке Первого канала пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве. В турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Савикова 10 (2+8) очков в 40 матчах при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.
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