«Мы должны разобраться с этим». Торторелла — о неудачах «Филадельфии» в овертаймах

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:5 ОТ) высказался о неудачах «лётчиков» в овертаймах.
В текущем сезоне «Флайерз» не победили ни в одном овертайме, проиграв при этом в семи.
«Мы должны разобраться с этим. Сегодня мы трижды отыгрывались. Теперь нам нужно научиться правильно проводить концовки, чтобы понять, как забить этот решающий гол», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
«Филадельфия» имеет 25 очков и занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Ниже только «Коламбус» (22 очка).
Торторелла возглавил «Флайерз» в июне этого года. Он дважды становился обладателем награды «Джек Адамс Трофи», которая вручается лучшему тренеру по итогам сезона. В 2004 году он привёл «Тампа-Бэй Лайтнинг» к Кубку Стэнли.
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