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Чемпион России Яков Рылов подписал пробный контракт с «Амуром»

Чемпион России Яков Рылов подписал пробный контракт с «Амуром»
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Защитник Яков Рылов подписал пробный контракт с «Амуром», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

37-летний хоккеист принимал участие во всех сезонах КХЛ. Яков играл за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», ОХК «Динамо», магнитогорский «Металлург», «Спартак» и «Автомобилист». Всего в рамках КХЛ Рылов провёл 722 матча, в которых набрал 245 (63+182) очков.

Воспитанник Кирово-Чепецкого хоккея становился чемпионом России в составе московского «Динамо» в сезоне-2004/2005.

Также в составе бело-голубых Рылов является обладателем Кубка европейских чемпионов — 2006 и обладателем Кубка Шпенглера — 2008.

Яков выигрывал серебро на молодёжном чемпионате мира 2005 года в американском Гранд-Форксе.

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