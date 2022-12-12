Никишин: в первый год вообще всё в КХЛ казалось супербыстрым, сейчас попроще

Защитник СКА Александр Никишин рассказал, в чём прибавил по ходу своей карьеры.
«В чём нужно прибавлять, чтобы заиграть в НХЛ? В каждой встрече я стараюсь чему-то научиться или от чего-то избавиться. Всё приходит с опытом. Если сравнивать с прошлым годом, многие вещи я уже не делаю.
Бывает, подключаешься к атаке помочь нападающим. Стараешься до последнего бежать. А сейчас понимаешь: твоя задача — отвлечь соперника. И когда нет стопроцентной уверенности, что тебе отдадут шайбу, возможно, стоит поберечь силы.
Стал лучше читать игру? Конечно, с каждым годом проще. Начинаешь видеть всё по-другому. Не так, как раньше. В первый год вообще всё в КХЛ казалось супербыстрым. Сейчас попроще. Причём дело не в физической готовности. Ты и в 18 лет можешь быть быстрее старших. Это зависит от опыта», — цитирует Никишина RT.
В 40 матчах в текущем регулярном сезоне КХЛ 21-летний защитник набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+17».
- 12 декабря 2022
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