Никишин: в первый год вообще всё в КХЛ казалось супербыстрым, сейчас попроще

Защитник СКА Александр Никишин рассказал, в чём прибавил по ходу своей карьеры.

«В чём нужно прибавлять, чтобы заиграть в НХЛ? В каждой встрече я стараюсь чему-то научиться или от чего-то избавиться. Всё приходит с опытом. Если сравнивать с прошлым годом, многие вещи я уже не делаю.

Бывает, подключаешься к атаке помочь нападающим. Стараешься до последнего бежать. А сейчас понимаешь: твоя задача — отвлечь соперника. И когда нет стопроцентной уверенности, что тебе отдадут шайбу, возможно, стоит поберечь силы.

Стал лучше читать игру? Конечно, с каждым годом проще. Начинаешь видеть всё по-другому. Не так, как раньше. В первый год вообще всё в КХЛ казалось супербыстрым. Сейчас попроще. Причём дело не в физической готовности. Ты и в 18 лет можешь быть быстрее старших. Это зависит от опыта», — цитирует Никишина RT.

В 40 матчах в текущем регулярном сезоне КХЛ 21-летний защитник набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+17».