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«Коламбус» вернул голкипера Даниила Тарасова из АХЛ

«Коламбус» вернул голкипера Даниила Тарасова из АХЛ
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«Коламбус Блю Джекетс» на своём сайте объявил о возвращении российского голкипера Даниила Тарасова из клуба АХЛ «Кливленд Монстерз» в стан клуба. В обратном направлении отправится вратарь Джет Гривз.

Напомним, 23-летний россиянин был отправлен в АХЛ 1 декабря 2022 года. Тарасов в текущем сезоне сыграл за «Коламбус» семь матчей, в которых одержал две победы с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,17.

Уроженец Новокузнецка был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году «Коламбусом» в третьем раунде под общим 86-м номером.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз» в ночь на 14 декабря в 3:00 мск.

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