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Кузнецов — о тайм-ауте в матче с «Виннипегом»: если честно, я вообще ничего не услышал

Кузнецов — о тайм-ауте в матче с «Виннипегом»: если честно, я вообще ничего не услышал
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после матча с «Виннипег Джетс» (5:2) в шутливой форме рассказал о тайм-ауте своей команды в матче.

«О чём говорили во время тайм-аута? Честно говоря, я ничего не услышал.

Если говорить серьёзно, половину из того, что я услышал, я хотел бы оставить внутри команды. Там не было ничего плохого, всё было позитивно. Думаю, что тайм-аут изменил игру», — приводит слова Кузнецова журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

30-летний российский нападающий в сегодняшнем матче забросил шайбу в большинстве и сравнялся с другим россиянином Александром Сёминым по очкам, заработанным при реализации лишнего в матчах за «Кэпиталз». У обоих хоккеистов по 156 набранных баллов.

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