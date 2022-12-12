Кузнецов — о тайм-ауте в матче с «Виннипегом»: если честно, я вообще ничего не услышал
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после матча с «Виннипег Джетс» (5:2) в шутливой форме рассказал о тайм-ауте своей команды в матче.
«О чём говорили во время тайм-аута? Честно говоря, я ничего не услышал.
Если говорить серьёзно, половину из того, что я услышал, я хотел бы оставить внутри команды. Там не было ничего плохого, всё было позитивно. Думаю, что тайм-аут изменил игру», — приводит слова Кузнецова журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
30-летний российский нападающий в сегодняшнем матче забросил шайбу в большинстве и сравнялся с другим россиянином Александром Сёминым по очкам, заработанным при реализации лишнего в матчах за «Кэпиталз». У обоих хоккеистов по 156 набранных баллов.
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