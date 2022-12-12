Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк награждён орденом Александра Невского

Владислав Третьяк награждён орденом Александра Невского
Комментарии

Президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку в День Конституции на церемонии в Кремле был вручён орден Александра Невского, сообщает сайт ФХР.

«Высокую государственную награду президент ФХР получил в Кремле в День Конституции.

Граждане Российской Федерации награждаются орденом Александра Невского за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в том числе в деле укрепления международного авторитета России, а также за высокие личные достижения в различных отраслях общественно полезной деятельности.

В ответном слове Владислав Третьяк подчеркнул: «Россия – спортивная держава. Мы проводим множество соревнований, создаём условия для того, чтобы наши соотечественники больше занимались спортом, защищали честь страны и были её патриотами. Хочу заверить президента Российской Федерации: ФХР сделает всё, чтобы вырастить новых олимпийских чемпионов, хоккеистов, которые прославят нашу страну», — сказано в сообщении на сайте федерации.

Напомним, ранее Третьяк заявил, что ФХР рассматривает возможность проведения матча сборной России в Челябинске, где накануне завершился Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022.

Новость по теме
Третьяк: рассматриваем проведение матча сборной России в Челябинске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022