Владислав Третьяк награждён орденом Александра Невского

Президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку в День Конституции на церемонии в Кремле был вручён орден Александра Невского, сообщает сайт ФХР.

«Высокую государственную награду президент ФХР получил в Кремле в День Конституции.



Граждане Российской Федерации награждаются орденом Александра Невского за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в том числе в деле укрепления международного авторитета России, а также за высокие личные достижения в различных отраслях общественно полезной деятельности.



В ответном слове Владислав Третьяк подчеркнул: «Россия – спортивная держава. Мы проводим множество соревнований, создаём условия для того, чтобы наши соотечественники больше занимались спортом, защищали честь страны и были её патриотами. Хочу заверить президента Российской Федерации: ФХР сделает всё, чтобы вырастить новых олимпийских чемпионов, хоккеистов, которые прославят нашу страну», — сказано в сообщении на сайте федерации.

Напомним, ранее Третьяк заявил, что ФХР рассматривает возможность проведения матча сборной России в Челябинске, где накануне завершился Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022.