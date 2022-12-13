Малкин признан первой звездой матча с «Далласом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

После окончания матча пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших хоккеиста встречи. Первой звездой игры признан российский форвард хозяев Евгений Малкин, он на последней минуте встречи отметился заброшенной шайбой. К тому моменту счёт в игре был равным, однако гол Евгения принёс победу его команде.

Вторая звезда — защитник «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф, который также отметился голом. Третьей звездой признан нападающий гостей Роопе Хинц, забросивший единственную шайбу «Далласа» в этом матче.