«У нас собралась команда мужиков». Трямкин — об игре «Автомобилиста»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин оценил игру екатеринбуржцев и рассказал о работе главного тренера клуба — Николая Заварухина.

«За счёт чего «Автомобилист» сейчас лидирует в Восточной конференции КХЛ? Скорее всего, присутствует какая-то система, которой мы придерживаемся, не особо выходя за её рамки. В этом сезоне у нас собралась хорошая команда. Хорошая в том плане, что команда мужиков. Все бьются друг за друга, в обиду не дают и защищают. В целом всё за счет игровой дисциплины и нашего единства.

Не сильно поменялся состав по сравнению с прошлым сезоном? Сказалось, что пришёл новый тренер. Точнее, как пришёл… Заварухин был в штабе Питерса в прошлом сезоне, потом возглавил команду в концовке. Во время подготовки к нынешнему чемпионату он внёс свои коррективы в игру. У нас поменялась игра даже по сравнению с тем, как мы при нём играли концовку прошлой регулярки.



Не хочу подробно распространяться о деталях, но у нас команда очень работоспособна. И тренер сделал из неё единый кулак, единый механизм. Даже если кто-то из пацанов вылетает из-за травм, тренеры что-то меняют, но общий рисунок игры всё равно сохраняется. Есть нормальное единение в команде. Мы как семья», — приводит слова Трямкина «Известия».

После 39 игр «Автомобилист» набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче клуб из Екатеринбурга встретится дома с «Адмиралом» 19 декабря в 17:00 мск.