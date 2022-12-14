Александр Овечкин в раздевалке отметил баночкой пива 800 голов в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. Россиянин в раздевалке получал поздравления от партнёров, которые обливали его пивом. Сам Овечкин также решил отметить историческое достижение баночкой пенного напитка и поблагодарил товарищей по команде за поздравления.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.