Овечкина облили пивом в раздевалке после его 800-го гола

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и довёл количество своих шайб в НХЛ до 800. Эта отметка, помимо россиянина, покорялась лишь ещё двум хоккеистам: Горди Хоу (801) и Уйэну Гретцки (894). В раздевалке хоккеисты «Кэпиталз» поздравили россиянина с этим историческим достижением, облив Овечкина пивом.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.