Главный тренер «Вегаса»: Мироманов отлично двигает шайбу и умеет бросать по воротам
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди похвалил российского защитника Даниила Мироманова в матче с «Виннипегом», в котором команда одержала волевую победу со счётом 6:5. Россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
«Он был очень хорош сегодня вечером, хорошо двигался по площадке. У него хорошие навыки игры с шайбой. Он отлично перемещает шайбу, а так же может точно бросить по воротам. Вот как Миро изменил ситуацию в матче для нас. Он был непосредственным участником нашей волевой победы сегодня вечером», — цитирует тренера The Athletic.
Мироманов в прошедшем матче забросил свою первую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету россиянина 17 матчей в НХЛ и четыре (1+3) набранных очка.
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