Нападающий «Вегаса»: Мироманов — отличный атакующий защитник, не боится брать игру на себя

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо похвалил игру российского защитника «Голден Найтс» Даниила Мироманова в матче с «Виннипегом» (6:5). Россиянин отметился тремя очками — забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

«Мы знаем, что он является хорошим атакующим защитником, и сегодня он показал это. Мне нравится его игра. Он не боится брать игру на себя», — цитирует Маршессо The Athletic.

Всего в НХЛ Мироманов провёл 17 матчей и набрал четыре очка — забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Коэффициент полезности 25-летнего защитника составил «-5». Напомним, летом «Вегас» продлил контракт с Миромановым на два года. Средняя заработная плата российского хоккеиста составляет $ 762 500 в год.