Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади.
«Нет, не планируется в этом году», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Напомним, президент регулярно играет в хоккей вместе со звёздами сборных СССР и России в матчах звёзд Ночной хоккейной лиги. Традиционно под Новый год эти матчи проходят на Красной площади.
Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Её основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
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