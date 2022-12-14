Борис Михайлов: уверен, что Овечкин рано или поздно побьёт рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 800-ю шайбу в НХЛ в матче с «Чикаго» (7:3). Россиянин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 94 гола.

«Я просто уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки! Это рано или поздно произойдёт. Главное, чтобы со здоровьем всё было хорошо — это самый ключевой момент. Для бомбардиров важно не получать большое количество травм — в таком случае все рекорды достижимы. Поздравляю Овечкина с очередным великим рекордом. Дальше — только больше! Держим кулачки за Александра», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы.